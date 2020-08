Der US-Unternehmer Elon Musk hat Schweinen Chips ins Hirn gepflanzt, um zu beweisen, dass seine Idee von einer Verbindung zwischen Nervenzellen und einem Computer funktioniert.

Bei einer Video-Konferenz hat Musk drei Schweine präsentiert, denen Chips seines Start-Ups Neuralink eingepflanzt wurden. Über eine Bluetooth-Verbindung wurden der Demonstration zufolge Nervenimpulse aus dem Rüssel eines Schweins auf einen Computer übertragen. Mit der Youtube-Präsentation wollte der Unternehmer unter anderem neue Mitarbeiter für das Start-Up gewinnen.

Ein Prototyp des Neuralink-Chips wurde schon letztes Jahr vorgestellt. Er ist bisher etwa so groß wie eine Münze und mit ultrafeinen Drähten ausgestattet, die mit Nervenzellen verbunden werden und so neurologische Signale lesen und senden sollen. Musk nennt das ein Fitbit für den Schädel. Wann er die ersten Versuche an Menschen plant, hat er nicht gesagt.