Fitness-Apps sollen dabei helfen, gesünder zu leben und beim Sport motiviert zu bleiben.

Aber eine britische Studie zeigt, dass sie auch das Gegenteil bewirken. Das Forschungsteam hat das mithilfe von Social Media Posts auf X herausgefunden. Es hat mit KI fast 60.000 Posts ausgewertet, die Kommentare enthalten zu den fünf Fitness-Apps, die weltweit mit am meisten genutzt werden. Mehr als 13.000 Kommentare waren eher negativ.

Manche waren genervt, weil sie Ziele nicht erreichen konnten, andere sagten, dass sie negative Gefühle bekommen, wenn Benachrichtigungen der App aufploppen. Das Forschungsteam schreibt im British Journal of Health Psychology: Während die Fitness-Apps manchen also helfen, sich aufzuraffen, führen sie bei anderen zu Frust und Demotivation.

Die Gruppe findet, dass Fitness-Apps statt dem eher starren Kalorien- und Sporteinheiten-Zählen einen ganzheitlicheren Ansatz bekommen sollten, wo das Wohlbefinden der User im Mittelpunkt steht.