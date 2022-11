In den Städten stehen die Häuser dicht an dicht, die Fläche ist extrem zugebaut.

Aber Städte wuchern an ihren Rändern auch ins Umland: Dort ist die Bebauung zwar weniger dicht, aber die Landschaft wird trotzdem stark gestört, zum Beispiel durch die nötigen Straßenanbindungen. Zersiedelung der Landschaft heißt dieses Phänomen, und wie eine aktuelle Studie zeigt, ist das Ganze ein wachsendes Problem. Von 1990 bis 2014 hat die Zersiedelung weltweit um 95 Prozent zugenommen. Die Forschenden waren überrascht, dass das Problem in Europa am größten ist. Sie hatten eigentlich damit gerechnet, dass es in China und Indien größer ausfallen würde, durch die boomenden Riesenstädte dort.

Zersiedelung ist ein Problem für die Umwelt, weil für vergleichsweise wenig Gebäude trotzdem Straßen und Leitungen gebaut werden müssen. Außerdem werden Lebensräume für Tiere zerschnitten.