Das Image der Getränke geht jedenfalls ganz schön auseinander. Aber es muss doch noch was dazwischen geben: schicker als Sekt, aber eben nicht aus der Region Champagne. Das wünschen sich deutsche Winzer. Und zwar solche, die Sekt in der Flasche gären lassen. Das gilt als hochwertiger als die Gärung in großen Tanks.

Bisher ist alles Sekt, was perlt

Offiziell wird da bisher aber kein Unterschied gemacht - ist beides Sekt. Manche Hersteller wollen das ändern: Sekt soll man dann nur noch für die Flaschengärung verwenden dürfen, alles andere soll Schaumwein heißen. Da machen aber die großen Sektkellereien nicht mit, die auf die großen Tanks setzen.

Neuer Name soll nicht nach Arbeit klingen

Der Verband der Flaschengärer hat schon überlegt, auf den Begriff Winzersekt umzusteigen. Eine Winzerin formuliert es aber so: Das klingt nach Schweiß und Arbeit. Der Verband ist deshalb immer noch auf der Suche nach einem passenden Namen. Und hat dazu jetzt eine Ausschreibung gestartet.