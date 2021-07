Salz, Zucker und Zusatzstoffe sind manchmal in großen Mengen in Fleischersatz-Produkten verarbeitet.

Der Verbraucherservice Bayern hat sich nach gesunden Alternativen zu tierischem Fleisch umgesehen. Dabei ist herausgekommen, dass viele Würstchen aus Soja, Burger aus Erbsenproteinen, Schnitzel aus Lupinen oder Hacksteaks aus Seitan stark verarbeitet sind. Sie sind zwar insgesamt weniger fettig als tierische Produkte, enthalten aber häufig Zusatzstoffe, die als ungesund gelten.

Wer die vermeiden will, kann nach Einschätzung der Fachleute am besten auf Bioprodukte zurückgreifen. Hier hat der Verbraucherservice seltener und weniger Zusatzstoffe gefunden. Die Fachleute empfehlen auch: Einfach selber machen und selbst entscheiden, was reinkommt. Im Netz gibt es viele Anleitungen dafür.

Unterm Strich fällt für Fleischersatz die Klimabilanz wesentlich besser aus als für Fleisch: Die Produktion spart im Vergleich Treibhausgase, Wasser und andere Ressourcen. Außerdem müssen keine Tiere geschlachtet werden.