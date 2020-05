Immer Fleisch zu essen ist nicht mehr so alltäglich wie bis vor kurzem.

In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums hat in Viertel der Befragten angegeben, täglich Fleisch oder Wurst zu essen. Vor fünf Jahren war es noch gut ein Drittel. Vor allem Männer haben ihren Fleischkonsum in den letzten Jahren zurückgefahren – sie liegen damit aber trotzdem noch vor den Frauen. Von denen essen 20 Prozent täglich Fleisch, bei den Männern 32 Prozent.

Der Anteil von Vegetarierinnen und Vegetariern sowie Leuten, die sich vegan ernähren, ist gleich geblieben. Vegetarisch ernähren sich fünf Prozent, ein Prozent vegan.