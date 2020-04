In Deutschland neben Fleisch eine akzeptierte Proteinquelle zu etablieren, scheint nicht so leicht zu sein.

Weil ein hoher Fleischkonsum aber Nachteile hat - zum Beispiel der Verbrauch von Flächen für Viehfutter - forscht die Uni Göttingen an Alternativen. Agrarwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort wollen Algen als nachhaltige Proteinquelle auf den Markt bringen. Genauer: Die Sorte Spirulina. In ihrer Studie schreiben sie, dass Spirulina die steigende Nachfrage an tierischen Proteinen stillen und dabei die ökologischen Folgen von Nutztierhaltung begrenzen kann.

Blieb noch die Frage, wie die Algen als Essen am ehesten akzeptiert werden. In Tests in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland stellte sich heraus: Sie kommen gut in Pasta-Form an. Zur Auswahl standen drei Sorten: Tomate-Spirulina und Rote-Bete-Ingwer-Spirulina liefen nicht so gut. Eine Variante mit Zitrone und Basilikum schon.

Die Forschenden sagen: Bei der Entwicklung neuer Lebensmittel und vor allem von Fleischalternativen ist es sinnvoll, auf etwas schon Erfolgreiches, wie Nudeln, aufzusatteln. Und Konsumierende sollten früh in die Entwicklung eingebunden werden.