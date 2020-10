Fleischfressende Pflanze, Insekt, Klappe zu, Verdauung: So funktioniert die Ernährung der Venusfliegenfalle.

Dabei ist die Pflanze auf ein System angewiesen, das ihr hilft, Fehlalarme zu vermeiden. Sie schnappt nämlich erst zu, wenn es innerhalb von einer halben Minute zwei Berührungsreize an ihren Sinneshärchen gibt. Wie aber erinnert sie sich, dass da schon was war? Ein Gehirn hat sie ja nicht.

Wohl aber ein Gedächtnis, wie Forschende im Fachmagazin Nature Plants schreiben. Das funktioniert so: Beim ersten Berührungsreiz flutet die Pflanze ihre Zellen mit Kalziumionen. Beim zweiten Reiz kommt eine zweite Kalziumwelle dazu. Erst jetzt ist deren Konzentration so hoch, dass eine Reaktionskaskade in Gang kommt, die dazu führt, dass die Venusfliegenfalle zuschnappt.

Nachgewiesen haben das die Forschenden mit genveränderten Pflanzen: Sie hatten einen fluoreszierenden Sensor eingebaut, der aufleuchtete, sobald er mit Kalziumionen in Kontakt kam. So konnten sie die Reaktion im Labor wie eine Leuchtwelle beobachten.