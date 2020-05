In Deutschland werden Werkverträge in der Fleischindustrie in Zukunft verboten.

Die Bundesregierung hat heute Eckpunkte eines Arbeitsschutzprogramms für die Branche verabschiedet. Demzufolge dürfen ab Januar nur noch Beschäftigte des eigenen Betriebes Tiere schlachten und das Fleisch verarbeiten. Die gesetzliche Regelung soll aber nur für Unternehmen gelten, deren Kerngeschäft das Schlachten ist, kleine Fleischereien und Metzgereien sind ausgenommen.

In der Fleischindustrie in Deutschland sind rund 200.000 Menschen beschäftigt. Viele sind Arbeiterinnen und Arbeiter aus Osteuropa, die oft nur einen Werkvertrag bei einem Subunternehmer haben. Sie sind also nicht direkt in der Firma angestellt, in der sie arbeiten.