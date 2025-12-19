Die Idee stammt von der österreichischen TU Graz. "ToFuel" wird das Projekt genannt. Der Gedanke dahinter ist, dass beim Tomatenanbau in Gewächshäusern viel Agrarabfall zurückbleibt - darunter Blüten, Blätter und Stängel und später auch noch Tomatenschalen, -samen und Früchte, die durch den Qualitätscheck fallen.



Diese Restbiomasse will die Forschenden zuerst so aufbereiten, dass sie von Mikroorganismen effizient verwertet werden kann. Danach kann daraus ihrer Meinung nach auf verschiedenen Wegen ein hochwertiger Treibstoff für Flugzeuge entstehen. Ziel ist ein nachhaltiger Flugkraftstoff, der sich auch wirtschaftlich lohnen soll.



Das Forschungsprojekt wird auch aus EU-Mitteln gefördert.

