In Filmen, die in der Zukunft spielen, fahren Autos oft längst nicht mehr am Boden, sondern fliegen durch die Luft, zwischen den Wolkenkratzern hindurch.

Trotz Mobilitätsfortschritt fliegen unsere Autos immer noch nicht. Zur Zeit gibt es allerdings eine Menge Modelle, die getestet werden. Eines haben aber fast alle gemeinsam: Wie ein normales Auto sieht keines davon aus. Die Flügel oder Propeller werden zwar für die Straße eingeklappt. Aber sie sind halt trotzdem noch sehr auffällig. Propeller statt Flügel Das fliegende Auto eines Start-Ups aus Kalifornien sieht zwar auch sehr futuristisch aus, mit seinen runden Formen und den fast versteckten Rädern. Aber: Keine extra Flügel zu sehen. Das liegt daran, dass es keine hat. Unter dem Auto sind aber acht Propeller montiert, die das Auto in die Höhe tragen. Die Oberseite des Autos hat eine Netzstruktur, die die Luft nach oben durchlässt. Da so Fliegen auf Dauer zu viel Energie kostet, legt sich das Auto nach dem Start in der Luft auf die Seite. Auto legt sich im Flug auf die Seite Dann dienen die Kotflügel als Flügel - wie bei einem Doppeldecker-Flugzeug, sodass der Boden des Autos jetzt vorne ist. Der Fahrersitz schwenkt dabei wie eine Kugel im Innern mit. Noch gibt es aber nur einen Prototypen, während die auffälligen Modelle teils schon eine Zulassung haben und die Serienproduktion vorbereiten.