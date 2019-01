Straßenbeleuchtung kann für sie also den sicheren Tod bedeuten - und die Blumen unter den Laternen werden dann auch nicht mehr bestäubt. Das ist nämlich der nächtliche Job der Motten - sie ergänzen sozusagen das Tagwerk der Bienen.

Forscher schreiben in einem Fachmagazin jetzt, dass es aber schon hilft, wenn die Straßenlaternen zumindest einen Teil der Nacht ausgeschaltet werden. In ihrem Experiment wurden dann genauso viele Blumen bestäubt wie dort, wo es nachts komplett dunkel war. Blieben die Straßenlaternen an, kam es laut den Forschern aber zu großen Ausfällen beim Bestäuben.

Ob die Straßenlaternen moderne LED-Birnen hatten oder ältere Gaslampen waren, spielte im Ergebnis keine Rolle.