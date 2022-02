Auch in Florenz in Italien machen den Menschen stark gestiegene Strompreise zu schaffen - vor allem Leuten, mit knapper Rente.

Die Stadtverwaltung hat darum eine Spendenaktion für sie gestartet. Unter dem Motto "Adotta una boletta" - auf deutsch sowas sie "Übernehmt eine Rechnung" apelliert sie an die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt zu spenden.

Mit der Aktion sollen vor allem Menschen über 65, die alleine leben unterstützt werden. Laut dem Bürgermeister müssen viele von ihnen mit weniger als 9000 Euro Rente im Jahr auskommen. Gleichzeitig rechnet er damit, dass die Strom und Gaspreise um 40 bis 55 Prozent steigen werden.

In den ersten Tagen der Spenden-Aktion sind schon mehr als 30.000 Euro zusammengekommen. Ähnliche Initiativen gibt es unter anderem auch in Ankara und Izmir, in der Türkei.