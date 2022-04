Im US-Staat Florida hat "Disney World" einen Sonderstatus: Der Konzern verwaltet das Gebiet seines Freizeitparks selbst.

Auf rund 100 Quadratkilometern versorgt er die Menschen in zwei Städten wie eine Kommune - mit Müllabfuhr, Wasser und weiterem Grundbedarf und treibt dafür auch Steuern ein. Dieses Recht auf Selbstverwaltung aus den 60er Jahren ist jetzt so gut wie gekippt. Das Parlament in Florida hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Disney seinen Sonderstatus entziehen soll. Den muss jetzt nur noch Floridas Gouverneur Ron DeSantis unterschreiben. Er hatte das Gesetz gefordert.

Grund: "Don't Say Gay"-Kritik

Hintergrund ist Kritik vom Disney-Konzern an dem erzkonservativen Politiker und seiner LGBTQ-feindlichen Politik. Er hat letzten Monat ein umstrittenes "Don't Say Gay"-Gesetz verabschiedet, das Grundschulen verbietet, über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu sprechen. Der Chef von Disney verurteilte das Gesetz und stoppte alle politischen Spenden in Florida. Wochen vorher hatten die Disney-Mitarbeitenden ihren Chef kritisiert, weil er zögerte, zu dem Gesetz Stellung zu nehmen.