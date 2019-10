Konkret geht es um einen Tweet über fünf Heilige, die Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom heilig gesprochen hat. Im Tweet wurde der Hashtag #Saints - also Heilige - erwähnt. Der Hashtag wird gerade aber auch für ein Football-Team benutzt. Twitter generierte hier auch das Logo des Football-Klubs.

Den Mitarbeitenden, die den Twitter-Account des Papstes betreuen, ist das aber nicht früh genug aufgefallen. Und so hieß es in dem Tweet dann offiziell: "Heute danken wir dem Herrn für unsere neuen #Saints. Sie gingen im Glauben und jetzt rufen wir ihre Fürbitte an".



Der Tweet verbreitete sich schnell im Netz. Tausende US-Footballfans dankten dem Papst aus Scherz für seinen Segen. Der kam via Twitter jetzt besonders passend, nach dem Sieg des Football-Teams New Orleans gegen Jacksonville.