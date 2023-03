Im US-Bundesstaat Florida ist eine Schuldirektorin zum Rücktritt gezwungen worden, nachdem sich ein Elternteil über "pornographische" Inhalte beschwert hat.

Grund war eine Kunststunde zur Renaissance, in der Michelangelos David-Statue besprochen wurde. Außerdem ging es Berichten zufolge um Michelangelos Gemälde "Die Erschaffung Adams" und Botticellis "Die Geburt der Venus".

Der Vorsitzende des Schulrats hat bestätigt, dass der Direktorin danach ein Ultimatum gestellt wurde: Rücktritt oder Rausschmiss. Er sagt, drei Eltern hätten sich bei ihm beschwert, dass der Unterricht für die elf- bis zwölfjährigen Schülerinnen und Schüler nicht altersgemäß gewesen sei.

In einer Beschwerde war demnach sogar die Rede von "pornographisch". Laut dem Vorsitzenden des Schulrats hätten die Eltern vor dem Unterricht darüber informiert werden müssen, dass Michelangelos David-Statue besprochen werden soll. In einem Interview mit der lokalen Zeitung in Tallahassee bedauert die zurückgetretene Schulleiterin, dass ihre Zeit an der Schule so endet.