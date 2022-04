Im US-Bundestaat Florida wird jetzt eine extra Polizei-Einheit eingerichtet, die Wahlbetrug verfolgen soll.

Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis hat ein entsprechendes Gesetz unterschrieben. Damit geht DeSantis auf ein Topthema für seine Partei ein, das wiederum auf haltlose Vorwürfe von Donald Trump zurückgeht. Er behauptete ohne Beweise, dass ihm bei der Wahl 2020 eine zweite Amtszeit als US-Präsident gestohlen worden sei.

In der Folge debattieren noch jetzt Republikanerinnen und Republikaner in den gesamten USA über die Notwendigkeit, das Vertrauen in Wahlen wiederherzustellen. Kritikerinnen und Kritiker bezeichneten das neue Gesetz als politisch motiviert und unnötig. DeSantis selbst hatte 2020 noch erklärt, dass Wahlen in seinem Bundesstaat reibungslos verliefen. Später sagte er dann, dass doch mehr Regeln notwendig seien.

Der Politiker gilt als erzkonservativ und wird als möglicher Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei in zwei Jahren gehandelt.