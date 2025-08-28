Im US-Bundesstaat Florida sind Zebrastreifen in Regenbogen-Farben nicht erwünscht. Das hatte die Regierung von Florida entschieden. Sie forderte die Städte auf, die bunten Übergänge bis Anfang September zu übermalen oder zu entfernen.

Kurz bevor diese Frist abläuft, versuchen mehrere Städte das noch zu verhindern. In Fort Lauderdale zum Beispiel trifft sich der Stadtrat. Sie besprechen, wie man die angedrohte Geldstrafe umgehen könnte.

Hintergrund ist, dass vor allem in Florida in den letzten Jahren viele bunte Straßenbemalungen entstanden sind, oft um an Gewaltopfer oder Minderheiten zu erinnern. In Orlando erinnerte ein Regenbogen-Zebrastreifen an Anschlagsopfer eines Nachtclubs, der in der queeren Szene beliebt war. Vor einer Woche hatte die republikanische Regierung den Zebrastreifen grau-weiß übermalen lassen. Begründung: Markierungen sollten einheitlich sein.

Menschenrechtler vermuten, die Regenbogen-Farben sollen verschwinden, weil die republikanischne Regierungen in Washington und in Florida gegen die queere Gemeinde vorgehen will.