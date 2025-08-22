In Orlando im US-Bundesstaat Florida hat bis jetzt ein Regenbogen-Zebrastreifen an Anschlagsopfer erinnert.

Vor fast 10 Jahren hatte ein islamistischer Angreifer 49 Menschen getötet - in einem Nachtclub, der in der queeren Szene beliebt war.

"Grausame Aktion"

Jetzt hat die republikanische Regierung in Florida den Zebrastreifen grau-weiß übermalen lassen. Der demokratische Bürgermeister von Florida hat von einer grausamen und erschütternden politischen Aktion gesprochen.

Floridas republikanischer Gouverneur hat dagegen erklärt, man werde nicht zulassen, dass die Straßen des Bundesstaats für politische Zwecke missbraucht würden.

Anweisung des Verkehrsministeriums

In den USA sind in den letzten Jahren viele bunte Straßenbemalungen entstanden, oft um an Gewaltopfer oder Minderheiten zu erinnern. Das US-Verkehrsministerium hatte vor kurzem die Bundesstaaten angewiesen, darauf zu achten, dass Markierungen einheitlich sind.