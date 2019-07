Dort laufen in Dauerschleife zwei der nervigsten Kinderlieder aller Zeiten - nur für einen Zweck: um zu nerven. Die Stadt im US-Bundesstaat Florida will damit Obdachlose vertreiben. Der Bürgermeister von West Palm Beach hat der BBC erklärt, dass in den letzten Wochen "unschöne Hinterlassenschaften" rund um einen Veranstaltungsort an der Promenade gefunden wurden.

Als Gegenmaßnahme tönen jetzt dort die Kinderlieder Baby Shark und Raining Tacos - mit einer sehr simplen Melodie und besonders vielen Wiederholungen, wie sie Kinder lieben - und Erwachsene hassen. Die Lieder wurden laut dem Bürgermeister ausgesucht, weil sie mit jedem Repeat schlimmer werden. Eine Bürgerrechtlerin nannte die Methode in der BBC unmenschlich und schockierend. Es sei schrecklich, etwas Unschuldiges wie ein Kinderlied für etwas so Böses zu verwenden.