Der Golfstrom ist ein wichtiger Faktor für das Klima und seine Strömung hat großen Einfluss auf die Tierwelt des Atlantiks.

Zum Beispiel wird Plankton, die Grundnahrung vieler Meerestiere, über den Golfstrom transportiert. Allerdings leidet auch diese Meeresströmung unter dem Klimawandel. Durch den Rückgang des Meereises hat sich sein nördliches Ende, die Nordatlantische Umwälzströmung, schon um 15 Prozent abgeschwächt.

Und auch einer der wichtigsten Zubringer des Golfstroms könnte schwächeln. Das haben Forschende aus den USA untersucht. Es geht dabei um den Florida-Strom, der vor der Südküste Floridas beginnt und dem Golfstrom warmes Wasser bringt.

Das Ergebnis: In den letzten Hundert Jahren wurde immer weniger Wasser durch den Florida-Strom zum Golfstrom transportiert. Die größte Abschwächung ist in den letzten 20 Jahren eingetreten. Allerdings ist die Aussagekraft der Studie begrenzt, weil sie nur die letzten 100 Jahre betrachtet. Die Forschenden hoffen, dass künftige Studien weiter in die Vergangenheit gehen.