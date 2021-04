Der frühere US-Polizist Derek Chauvin ließ erklären, dass er von seinem Recht Gebrauch macht, zu schweigen. Beobachter gehen davon aus, dass er sich nicht einem Kreuzverhör aussetzen will. Vorher hatten mehrere ehemalige Kollegen gegen den 45-Jährigen ausgesagt. Die Anklage verfolgt damit die Strategie, Chauvin als Einzeltäter darzustellen, der nicht stellvertretend für die Polizei steht, weil sie so größere Chancen für eine Verurteilung sieht.

Chauvin ist wegen Mordes zweiten Grades angeklagt, was in etwa einem Totschlag entspricht. Auf Videos, die auch vor Gericht mehrmals gezeigt wurden, ist zu sehen, wie er dem festgenommenen Floyd neuneinhalb Minuten lang sein Knie auf den Hals drückt, bis dieser tot ist, obwohl Floyd schon Handschellen trägt und mehrmals erklärt, er könne nicht atmen. Der Fall führte in den USA und weltweit zu Protesten gegen Polizeigewalt gegen Schwarze.