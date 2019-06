Das geht aus einem Dokument hervor, dass die Anwälte an mehrere internationale Medien verteilt haben. Es geht um die Rolle der EU im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, die über das Mittelmeer kommen. Die Anwälte werfen der EU Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. In der Anzeige steht, die EU sei durch ihre Politik für den Tod Tausender Menschen durch Ertrinken verantwortlich, aber auch für Folter, Versklavung und Ermordung von Flüchtlingen. Die Anwälte argumentieren, dass die EU den Rücktransport zehntausender Geflüchteter durch die libysche Küstenwache fördere.

Zurzeit sind Uno-Schätzungen zufolge etwa 670.000 Flüchtlinge in Libyen. In dem Land herrscht Bürgerkrieg. Menschenrechtsorganisationen prangern immer wieder die Situation in den Flüchtlingslagern an. Es gibt Berichte über Folter und Vergewaltigungen.