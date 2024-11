Künstliche Intelligenz könnte die Justiz in Deutschland entlasten.

In Brandenburg gibt es dazu erste Tests, und ein Sprecher des brandenburgischen Justizministeriums hat jetzt gesagt, dass es ganz gut läuft. Die KI soll zum Beispiel helfen, Verfahren, die viele Menschen betreffen und immer ähnlich ablaufen, zu vereinfachen. Zum Beispiel beim Thema Fluggast-Rechte, also wenn Menschen bei verspäteten oder ausgefallenen Flüge Entschädigung fordern. Die Fälle landen immer dort, wo auch die großen Flughäfen sind, also wegen des Flughafens Berlin Brandenburg dann an Gerichten in Brandenburg.

Die KI soll auf Basis anderer Gerichtsurteile Argumente für Prozesse gegenüberstellen. So könnte die Justiz Massenverfahren schneller bearbeiten.