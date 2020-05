Der Berliner Flughafen Tegel macht am 15. Juni erstmal zu.

Darauf haben sich der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg als Gesellschafter geeinigt. Die Flughafengesellschaft will so wegen des Passagierrückgangs in der Corona-Krise die Kosten begrenzen. Der Flugverkehr von und nach Berlin soll dann erstmal über Schönefeld laufen.

Grundsätzlich soll der Flugbetrieb in Tegel erstmal nur zwei Monate ruhen. Ob der Flughafen aber vor der schon geplanten endgültigen Schließung im November nochmal öffnet, ist unklar.