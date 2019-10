Vielleicht werden an Flughäfen die Gepäckwagen bald ausgemustert, die wie kleine Züge mit mehreren Anhängern die Koffer zum Flugzeug bringen.

British Airways testet am Flughafen Heathrow in London den möglichen Nachfolger: den selbstfahrenden Gepäckwagen. Die Airline hofft, mit den neuen Wagen ihre Flüge pünktlicher machen zu können. Denn die fahren nicht erst los, wenn alles Gepäck für den Abtransport bereit ist; sondern schon, wenn ein Wagen voll ist, also mit rund 40 Koffern und Rucksäcken beladen ist.

Bei einem Erfolg des Tests will British Airways die selbstfahrenden Gepäckwagen in London zum Standard machen. Zu transportieren gibt es jedenfalls genug: Am größten Flughafen Europas sind allein bei British Airways jeden Tag 75.000 Gepäckstücke zu verladen.