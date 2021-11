Mehrere Frauen wollen Katar verklagen - weil sie am Flughafen in Doha gynäkologisch zwangsuntersucht worden waren.

Letztes Jahr war auf einer Flughafentoilette ein Neugeborenes entdeckt worden und die Behörden wollten rausfinden, wer die Mutter ist. Nach dem Säuglings-Fund mussten sich Frauen aus insgesamt zehn Flugzeugen, die in Doha gelandet waren, darauf untersuchen lassen, ob sie gerade ein Kind geboren haben. Unter den untersuchten Frauen waren auch viele Australierinnen und sieben von ihnen reichen jetzt in Australien Klage ein. Und zwar gegen die katarische Regierung, die katarische Luftfahrtbehörde, den Flughafen und die Fluglinie Qatar Airways. Ein Anwalt sagte, es gehe ihnen darum, eine Botschaft zu senden, dass man Frauen so nicht behandeln könne.

In Katar werden außerehelicher Sex und außereheliche Geburten mit Gefängnis bestraft. Deshalb haben Frauen, zum Beispiel Gastarbeiterinnen, ihre Schwangerschaft schon öfter versteckt und versucht, vor der Geburt ins Ausland zu reisen. Oder sie haben ihre Babys ausgesetzt.