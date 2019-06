Schweden fahren lieber Zug

In der letzten Zeit ist aber wegen der Klima-Debatte der Begriff "Flygskam" - also "Flugscham" - zum Schlagwort geworden. Die schwedische Bahngesellschaft hat jetzt Zahlen dazu, die zeigen, dass viele Schwedinnen und Schweden vom Flugzeug auf den Zug umsteigen. Die Bahngesellschaft hat eine Umfrage beim Forschungsinstitut Sifo in Auftrag gegeben. Fast 40 Prozent der Befragten sagen, dass sie Zug fahren, statt zu fliegen. Vor anderthalb Jahren waren das nur knapp halb so viele. Vor allem Geschäftsreisende steigen um auf die Bahn. Und: Sechs von zehn Schwedinnen und Schweden sagen, dass sie an die Umwelt denken, wenn sie innerhalb ihres Landes reisen. Acht von zehn sind der Meinung, dass sie selbst etwas tun können, um die Klimaveränderungen aufzuhalten.