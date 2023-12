Fliegen könnte weniger klimaschädlich werden. Die Flugzeugen müssten manchmal nur etwas tiefer fliegen als üblich - oder höher.

Das zeigen Daten von deutschen und niederländischen Forschenden. Sie haben sich Kondensstreifen genauer angeschaut. Die entstehen, wenn an den Flugzeug-Abgasen Wassertropfen hängen bleiben, vereisen und künstliche Wolken bilden. Die können zur Erderwärmung beitragen. Wie stark dieser Effekt ist, hängt vor allem vom Wetter und der Luftfeuchtigkeit ab. Das Kondensstreifen-Wetter kann man vorhersagen. Ist in einer Luftschicht das Klimarisiko höher als in anderen, dann könnten Flugzeuge diese Luftschicht meiden.

Die neue Studie zeigt: Wenn die Flugzeuge um 660 Meter nach oben oder unter ausgewichen sind, dann gab es weniger klimaschädliche Kondensstreifen. Die Ausweichmanöver könnten das Klima also schützen.

Der Haken daran: Diese Ausweichmanöver kosten teilweise zusätzlichen Treibstoff und damit entsteht mehr CO2. Deshalb bleibt es eine Abwägungssache zwischen weniger Kondensstreifen und mehr Umwegen.