In Deutschland hat es diesen Sommer etwas gegeben, das es so seit Jahren nicht gab - es hat weniger Billigflüge gegeben.

Das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat in seiner regelmäßigen Erhebung festgestellt, dass in einer typischen Juli-Woche diesmal knapp 6700 Billigflüge in Deutschland angeboten wurden. Das war ein Prozent weniger als im Juli des letzten Jahres.

Allerdings ist das offenbar keine Trendwende: Insgesamt gab es in Europa auch diesen Sommer wieder vier Prozent mehr Billigflüge. Dass das Angebot in Deutschland zurückgegangen ist, liegt laut dem Zentrumfür Luft- und Raumfahrt einfach daran, dass es letztes Jahr so stark gestiegen war. Nach der AirBerlin-Pleite hatten vor allem Ryanair und Easyjet ihre Flugpläne in Deutschland stark ausgeweitet. Dadurch gab es ein Überangebot. Das wurde jetzt etwas abgebaut. Die Preise haben sich durchschnittlich etwas erhöht. 44 Euro kostete das Durchschnittsticket bei der günstigsten Fluglinie, bei Wizz Air.