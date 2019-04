Ganz einfach war das nicht, schreiben die Physiker in einem Fachmagazin: Denn damit man Flugzeugtoiletten in 10.000 Metern Höhe mit ganz wenig Wasser überhaupt abziehen kann, braucht es ein Vakuum. Bei Geschwindigkeiten von rund 500 Kilometern pro Stunde sorgt dann aber jede Störung im Abfluss für ziemlichen Lärm - also jede eingebaute Klappe und jede Biegung eines Rohrs.

Ihre Lösung: Sie haben zusätzliche Rohre verlegt, um den Abstand zwischen der Toilettenschüssel und dem Spülblock zu verlängern. Außerdem haben sie die Rohre anders gebogen: Statt eines scharfen 90-Grad-Winkels verlaufen sie jetzt in größeren Kurven.

Die Forscher haben ihre Entwicklung schon patentieren lassen. Im nächsten Schritt soll sie auf den Markt kommen.