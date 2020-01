Eine Überwachungskamera hat nach Recherchen der New York Times gefilmt, wie letzte Woche eine ukrainische Passagiermaschine über dem Iran abgeschossen wurde.

Auf dem Video sind zwei Feuerbälle zu sehen, die ein fliegendes Objekt treffen. Das dreht noch kurz seine Kreise, geht dann in Flammen auf und verschwindet aus dem Bild. Die Zeitung gibt an, dass sie die Echtheit der Aufnahme überprüft hat. Es handelt sich demnach um Bilder einer Überwachungskamera aus der Nähe eines iranischen Militärstützpunkts.

Laut New York Times klärt das Video auf, warum das Flugzeug von den Bildschirmen der Flugsicherung verschwand, vermeintlich, bevor es getroffen wurde. Eine erste Rakete hatte den Transponder beschädigt, bevor die zweite Rakete die Maschine traf. Am Wochenende hatte der Iran schließlich zugegeben, die ukrainische Maschine mit mehr als 170 Menschen an Bord abgeschossen zu haben. Man habe sie für ein feindliches Flugobjekt gehalten.