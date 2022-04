Im Winter besprühen viele Flughäfen die Flugzeuge mit Enteisungsmitteln - doch die flüssigen Mittel halten nicht lange auf den Flugzeugen und verschmutzen am Ende auch das Wasser in der Region.

Ein Forschungsteam aus Chicago arbeitet an umweltfreundlicheren Varianten für solche Enteisungsmittel. Im Fachjournal Advanced Materials ist ihr Ansatz dafür beschrieben. Die Forschenden haben verschiedene Sprays, Gele und Cremes entwickelt, die auf verschiedenen Materialien halten und sie vor Vereisung schützen. Dabei haben die Forschenden nicht nur an Flugzeuge gedacht, sondern auch an Ampeln oder Autofenster - denn die neuen Enteisungsmittel können auch transparent sein. Sie hoffen sogar, dass man damit auch Pflanzen vor Frost schützen kann - denn die Mittel sind generell nicht giftig für die Natur, sagen die Forschenden.

Bevor das Ganze auf den Markt kommen kann, ist noch weitere Forschungsarbeit nötig. Ein Patent haben die Forschenden aber schon mal angemeldet.