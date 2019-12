Wenn Flugzeuge das auch könnten, bräuchten sie fünf bis zehn Prozent weniger Kerosin. Das hat sich der Flugzeugbauer Airbus überlegt und experimentiert daran, zwei Flugzeuge in enger Formation fliegen zu lassen. Kommendes Jahr soll es Tests mit Passagiermaschinen geben.

Der Konzern erklärt das Ganze so: Wenn eine Gans mit den Flügeln schlägt, bilden sich hinter ihr Luftwirbel, die die Luft rundherum mitziehen. Dadurch entstehen hinter ihr Aufwinde. Ein Vogel, der dort fliegt, wird durch die Aufwinde in der Luft gehalten, ohne dass er viel dafür tun müsste. Genauso geht das mit Flugzeugen. In ersten Tests hat Airbus rausgefunden, dass es Treibstoff spart, wenn zwei Flugzeuge in einer solchen Formation mit drei Kilometern Abstand fliegen. Die Technologie dafür gibt es im Prinzip schon: Militärmaschinen können in enger Formation fliegen, zum Beispiel beim Betanken in der Luft. Bisher gibt es aber keine Beispiele, in denen Flugzeuge das auch über längere Strecken machen. Fachleute rechnen aber damit, dass es mit dem serienmäßigen Formationsfliegen erst in zehn bis zwanzig Jahren was werden könnte.