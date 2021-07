Flugzeuge hinterlassen Kondensstreifen am Himmel - und die haben ziemlich negative Effekte fürs Klima.

Weniger Kondensstreifen am Himmel würden also helfen, die Erderwärmung zu begrenzen. Helfen könnten da Biokraftstoffe - sagt eine Forscherin des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums. Sie hat mit ihrem Team ein Testflugzeug mit einer Mischung aus normalem Kerosin und Biotreibstoff betankt. Mit dieser Mischung entstanden nur noch halb so viele Kondensstreifen wie mit reinem Kerosin im Tank. Außerdem waren die Eiskristalle der Kondensstreifen größer - dadurch lösen sich die Streifen schneller wieder auf und wirken weniger schädlich auf das Klima.

Die Forscherin berichtet in einem Fachmagazin, dass sich die klimaschädliche Wirkung der Kondensstreifen mit den Biokraftstoffen um bis zu 30 Prozent senken lassen könnte. Sie hält die Kraftstoffe zumindest vorübergehend für eine Hilfe - bis noch bessere Antriebsformen alltagsreif sind, wie E-Flugzeuge.