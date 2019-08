Ein leichtes Leuchten könnte verraten, ob es auf den erdähnlichen Exoplaneten in unserer Nachbarschaft außerirdisches Leben gibt. Mögliche Alien-Organismen könnten sich nämlich vor dem gefährlichen UV-Licht ihrer Sterne durch Fluoreszenz schützen, so wie es auch viele Lebewesen auf der Erde tun. Dieses Leuchten wäre für jetzige Teleskope zu schwach. Künftige Anlagen wie das Extremely Large Telescope, das gerade in Chile gebaut wird, könnten es aber entdecken. Das hat ein Forscherteam von der Cornell Universität in den USA ermittelt.

Auf der Erde fluoreszieren die meisten Pflanzen, einige Fische und auch Korallen. Sie besitzen chemische Verbindungen, die die energiereiche Sonnenstrahlung aufnehmen und später wieder abgeben. So schützen sie sich vor schädlichen UV-Strahlen. Das Astronomenteam vermutet, dass sich auch außerirdische Lebensformen auf diese Art an eine UV-reiche Umwelt angepasst haben könnten, wie sie die meisten der erdnahen Exoplaneten haben.