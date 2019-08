Wir Menschen können das erst mal nicht sehen, aber andere Haie schon. Ein internationales Forschungsteam hat das Phänomen bei zwei Katzenhai-Arten genauer untersucht. Dabei hat es festgestellt: Die Haie haben in ihrer Haut spezielle Eiweiße. Sie wandeln das wenige Licht, das in der Tiefe des Meeres noch von der Oberfläche ankommt, in grünes Floureszenzlicht um. Das können zwar auch andere Tiere im Meer wie zum Beispiel Quallen oder Korallen. Aber die Haie nutzen dafür Leuchteiweiße, die das Element Brom enthalten und die bislang in der Forschung noch unbekannt waren.

Die Forschenden vermuten, dass das hellgrüne Leuchten Katzenhaien untereinander hilft, sich zu finden und zu erkennen. Das Team hat außerdem festgestellt, dass die Leuchteiweiße antimikrobielle Eigenschaften besitzen. Sie könnten den Haien also eventuell auch helfen, gesund zu bleiben.

Seine Ergebnisse hat das Team im Fachmagazin iScience veröffentlicht.