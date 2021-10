Vorlesen ist schon für kleine Kinder wichtig, sie haben dann bessere Bildungschancen.

Doch längst nicht in allen Familien ist das selbstverständlich: Laut einer Studie liest fast ein Drittel der Eltern selten oder nie vor. Die Stiftung Lesen hat deshalb untersucht, wie das in Kitas aussieht. Dabei kam heraus, dass das Personal in 91 Prozent der Kindertagesstätten mindestens einmal am Tag vorliest. Laut der Stiftung sind Kitas Schlüsselakteure in der frühen Leseförderung, denn sie erreichen fast alle Kinder. Oft gehört eine vorgelesene Geschichte zu einem festen Ritual, oder der Vorschlag kommt von den Kindern selbst, weil sie nach Nähe und Wissen suchen.

In vier von 10 Kitas beobachten Fachkräfte laut der Studie allerdings überdurchschnittlich viele Kinder, denen zu Hause kaum vorgelesen wird. Mögliche Gründe dafür: Es andere Medien genutzt, zu wenig Zeit und zu wenig Lust zum Vorlesen, oder Familien mit nicht-deutscher Herkunftssprache haben nicht genug Bücher in der eigenen Sprache zu Hause. Zum Teil sind die Eltern offenbar auch unsicher und meinen, nicht richtig vorlesen zu können.

Hinter der Stiftung Lesen stehen die Wochenzeitung "Die Zeit" und die Deutsche Bahn Stiftung.