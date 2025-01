Seit Jahren schwächelt die Wirtschaft in China - vor allem wegen der schweren Immobilienkrise dort.

Jetzt will die Regierung in Peking die Binnenwirtschaft mit einem aufgepeppten Förderprogramm weiter ankurbeln. Es geht darum, die Menschen dazu zu bringen, alte Geräte im Haushalt rauszuwerfen und gegen neue zu tauschen. Dafür werden die vom Staat gefördert. Dieses Jahr nimmt die Regierung Mikrowellen, Wasserfilter, Geschirrspüler und Reiskocher ins Programm auf. Aber auch bei Smartphones, Tablets, Smartwatches und Fitnessarmbändern will die Regierung um die 15 Prozent des Kaufpreises beisteuern.

Ein Regierungssprecher sagt, dass der Staat für das Programm schon mehr als 80 Milliarden Yuan ausgegeben hat - das sind mehr als 10 Milliarden Euro.

Ganz neu ist das Förderprogramm nicht. Letztes Jahr hatte die chinesische Regierung damit unter anderem auch schon die Neuanschaffung von Autos bezuschusst.