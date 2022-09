Das Artensterben weltweit hat auch Konsequenzen für uns Menschen - davor warnt die Wissenschaft immer wieder.

In Zentralamerika haben Forschende jetzt einen Zusammenhang zwischen dem Aussterben von Fröschen und Malaria-Ausbrüchen festgestellt. Und der kam so: Ende des vergangenen Jahrhunderts breitete sich in Costa Rica ein Pilz aus, der Frösche und andere Amphibien tötet. Bis in die 2000er Jahre wurde er auch auf Tiere in Panama übertragen. Weltweit starben durch die Pilzkrankheit mindestens 90 Amphibienarten aus, viele weitere gingen in ihren Beständen zurück.

Das Problem für den Menschen: Tote Frösche, Salamander und andere Amphibien fressen keine Moskito-Eier mehr. In der Folge gab es in Costa Rica und Panama also mehr Mücken, die den Malaria-Erreger übertragen können. Dadurch stiegen laut Studie die Malaria-Erkrankungen in der Bevölkerung vorübergehend stark an.

Die Forschenden warnen, dass der Mensch dazu beiträgt, dass sich Krankheiten wie durch den Amphibienpilz verbreiten - etwa durch den Wildtier-Handel.