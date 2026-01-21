Palak Paneer - das ist ein typisch indisches Gericht mit Curry, Spinat und Käse. An einer Universität in den USA hat dieses Essen zu einem Streit geführt - und zu einer Debatte über sogenannten "Food Racism".

Zwei indische Studierende hatten sich Palak Paneer in einer Mikrowelle der Uni warm gemacht. Daraufhin soll sich ein britischer Uni-Mitarbeiter über den Geruch des Essens beschwert haben. Das sagten die beiden der BBC. In der Zeit danach seien die beiden Studierenden diskriminiert worden. Zum Beispiel hätten sie ihre Doktorväter verloren.



Sie reichten Klage gegen die Universität ein und sprachen von "Food Racism" - also Diskriminierung wegen ihres indischen Essens. Sie bekamen am Ende eine Entschädigung von 200.000 Dollar von der Uni - eine Entschuldigung aber offenbar nicht.



In Indien hat der Streit große Aufmerksamkeit bekommen. Viele Inderinnen und Inder haben wohl schon ähnliche Erfahrungen gemacht.