Eine entscheidende Frage dafür ist: Wann ist ein Fingerabdruck auf einem solchen Dokument entstanden - bevor oder nachdem der Text gedruckt wurde?



Um das herauszufinden, wird eine dünne Schicht Gelatine auf das Papier gebracht, und zwar an einer Stelle, an der Fingerabdruck und Text überlappen. Dann wird die Gelatine gelöst und in einem Vakuumgefäß mit einer gasförmigen Chemikalie zusammengebracht. Das Gas bindet an die Rillen des Fingerabdrucks in der Gelatine und macht sie als blaue Linien sichtbar. Ist der Fingerabdruck entstanden, bevor der Text gedruckt wurde, sieht dieses Muster anders aus - denn der Text überlagert den die Rillen des Fingerabdrucks.

Methode könnte für Dokumente angepasst werden

Die Entwickler der Methode sagen, dass solche Gelatinetechniken in der Forensik bereits im Einsatz sind und nur angepasst werden müssten, um die Methode auch auf gedruckte Dokumente anzuwenden.