Das Rennen in der Eifel am 11. Oktober darf vor 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden. Das hat die Kreisverwaltung Ahrweiler gesagt, die als Gesundheitsbehörde zuständig ist. Die Behörde hat nach eigenen Angaben das OK für so viele Zuschauer gegeben, weil der Renn-Veranstalter ein überzeugendes Hygienekonzept vorgelegt habe.

So sollen Kontakte minimiert und Besucher gesteuert werden. Außerdem sollen Publikumsgruppen räumlich und zeitlich getrennt werden und es gibt ein strenges Alkoholverbot.

Die Kreisverwaltung sagt, dass sie Tribünen schließen wird, wenn sich Fans und Veranstalter nicht an die Auflagen halten. Dann könnte die gesamte Veranstaltung auch abgebrochen werden.