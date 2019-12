Etwa jede sechste Bestellung in Deutschland geht an den Versender zurück - allein letztes Jahr waren das rund 280 Millionen Pakete. Ein Forschungsteam der Uni Bamberg hat noch mal eine gesetzlich vorgeschriebene Rücksendegebühr gefordert, um die Klimabelastung durch den Online-Versand zu begrenzen. In der Studie heißt es, dass schon eine Mindestgebühr von drei Euro für 16 Prozent weniger Retouren sorgen könnte. Dadurch würden fast 40.000 Tonnen CO2 eingespart.

Die Forschenden sagen, Kundinnen und Kunden, die weniger zurückschicken, könnten in Zukunft auch sparen. Vorausgesetzt, der Handel kalkuliert die Rücksendegebühr nicht mehr wie bisher in die Preise ein.

Die Forschenden fordern auch, Größenangaben für Klamotten im Netz einheitlicher und präziser zu machen. In Zukunft könnten auch Handykameras zur Körpervermessung und Künstliche Intelligenz viele Retouren verhindern.