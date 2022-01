Quietsche-Enten gehören eigentlich in die Badewanne.

Vor genau 30 Jahren gelangten Tausende ins Meer. Der Hintergrund war ein ernster: Bei schwerem Sturm kam es im Nordpazifik zu einem Schiffsunglück, Container gingen über Bord: darin auch fast 30.000 Plastik-Badetiere.

Plastikmüll als Datenschatz

Für den Ozean bedeutete das noch mehr Plastikmüll. Für die Forschung hatte das Unglück aber auch eine gute Seite. Das sagt unter anderem Johanna Baehr, Ozeanographin an der Universität Hamburg. Ihr zufolge brachte der Unfall mit den Badetieren der Forschung einen wahren Datenschatz. Der Grund: Menschen fanden die Plastiktiere als Strandgut und meldeten das Forschenden - jahrelang. Mal in Alaska, später aber auch auf Hawaii und in Australien. Mithilfe der Daten konnten Forschende Meeresströme genauer analysieren.

Inzwischen ist es laut Fachleuten unwahrscheinlich, dass man noch Quietsche-Enten von damals finden kann. 30 Jahre Wind, Wellen und UV-Strahlung haben das Plastik wohl spröde werden lassen - vermutlich sind die Tiere zu Mikroplastik zerbröselt.