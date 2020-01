So kennen wir das. Aber eine Gruppe kanadischer Forschender stellt diese Unterscheidung in Frage. Sie sagt: Per Definition haben nicht-übertragbare Krankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauferkrankungen nichts mit Mikroben zu tun. Aber je mehr wir über sie erfahren, desto weniger stimme das. Sie verweisen auf Tierversuche, in denen transplantierte Darmbakterien Mäuse nicht nur dick machen, sondern auch Vorstufen von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen auslösen. Auch Diabetes hängt eng mit Veränderungen der Darmflora zusammen. Wenn ein Mensch Typ-2-Diabetes bekommt, steigt bei dessen Ehepartner plötzlich auch das Risiko.



Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Science, dass Mikroben für verschiedene Krankheiten Auslöser oder Überträger sein können - obwohl diese Krankheiten eigentlich als nicht-übertragbar gelten.