Einen "Stammbaum des Lebens" und einen ganz detaillierten Überblick über alle Lebewesen der Erde - den soll ein neuer Atlas bieten.

Und zwar ein Biodiversitäts-Zell-Atlas. Dieses ambitionierte Ziel hat eine neue Forschungsinitiative. Das heißt, die Forschenden wollen jede Zelle von allen Lebewesen auf der Erde kartieren - also von Tieren, Pflanzen, Pilzen und von einzelligen Organismen. Damit wollen sie auch Vergleiche zwischen verschiedenen Arten erleichtern.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Nature, dass der Biodiversitäts-Zell-Atlas unser Verständnis der Evolution vertiefen soll und der Vielfalt des Lebens. So könnten wir einerseits rausfinden, wie jede Zelle die genetischen Infos entschlüsselt und interpretiert, die in ihr gespeichert sind. Und andererseits könnten wir besser verstehen, wie sich Organismen an ihre Umwelt anpassen.