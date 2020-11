Für viele Menschen gehört Fisch zu einer gesunden Ernährung dazu.

Aber die Bestände in den Meeren sind oft überfischt und wilde Fische dienen sogar als Futter für andere Fische in Zuchtfarmen. Ein Wissenschaftsteam aus Kalifornien hat jetzt ein fisch-freies Fischfutter entwickelt. Es besteht aus Mikroalgen, die unter anderem bei der Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln mit Omega3-Fettsäuren entstehen. Die Forscher haben ihr Futter in einer Tilapia-Versuchsfarm getestet. Tilapia gehören zu den am meisten gezüchteten Speisefischen. Nach sechs Monaten hatten die Fische mit dem fischlosen Futter deutlich mehr an Gewicht zugelegt als ihre Artgenossen, die das übliche Futter bekamen. Die Filets der fisch-frei gefütterten Tilapia enthielten außerdem besonders viel gesunde Omega3-Fettsäuren.

Das Forschungsteam schreibt in seiner Studie: Das neue Futter sei zwar etwas teurer als herkömmliche Mischungen, aber weil die Tilapia dadurch schwerer werden, sei es für die Farmer letztlich profitabler.