Ingenieure und Mediziner aus New York haben einen ersten Prototypen entwickelt: Sieht aus wie ein ganz normaler Klodeckel, in dem Sitzteil stecken aber Sensoren. Und zwar sollen die, während man aufs Klo geht, unter anderem die Herzaktivität und den Blutsauerstoffgehalt messen. So könnte man ganz nebenbei die Herz-Kreislaufgesundheit von Risikopatienten überwachen. Bisher sind solche Messungen vergleichsweise aufwendig.

Wie die Konstrukteure in einem Medizintechnikjournal schreiben, haben sie ihre Erfindung an 18 Freiwilligen getestet. Leider funktioniert die schlaue Klobrille noch nicht perfekt: Laut dem Forschungsteam waren die Daten zwar gut - konnten aber nur gemessen werden, wenn die Testpersonen bei der Messung still saßen.