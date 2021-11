Um Viren im menschlichen Körper zu bekämpfen, gibt es zum Teil Impfungen und zum Teil auch Medikamente.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sagt: An Medikamenten gegen Viren müsste eigentlich noch viel stärker geforscht werden. Die Forschenden der Akademie schreiben in einer Erklärung, dass es vor allem wichtig wäre, Medikamente gegen ganze Virenfamilien zu entwickeln, so dass ein Mittel bei verschiedenen Virus-Varianten hilft. Die Forschenden meinen damit vor allem Medikamente gegen Corona-Viren. Sie sagen, dass schon frühzeitig damit angefangen werden sollte, Wirkstoffe zu entwickeln und nicht erst, wenn ein Virus eine Pandemie verursache. Wichtig sind laut der Leopoldina Breitbandbandwirkstoffe, die gegen viele Virusvarianten helfen, oder Wirkstoffe, die das Immunsystem anregen und widerstandsfähiger gegen Infektionen machen.

Gegen Covid ist bisher in der EU nur ein Medikament zugelassen: Remdesivir. In Großbritannien gibt es weiteres zugelassenes Mittel: Molnupiravir. An mehreren Mitteln (z.B. Paxlovid und Regeneron) wird noch geforscht.